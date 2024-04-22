Дамаск, 22 апреля, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Истребитель возглавляемой США коалиции на Ближнем Востоке уничтожил пусковую установку в Сирии в рамках самообороны после неудавшегося ракетного удара по военной базе в районе Румейлан. Об этом 22 апреля сообщает Reuters со ссылкой на американское неназванное официальное лицо.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Сегодня истребитель коалиции уничтожил в порядке самообороны пусковую установку после сообщения о неудавшемся ракетном ударе по базе коалиции в Румейлане, Сирия», — уточнил чиновник, указав, что пострадавших среди американских военных нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что иракские шиитские вооружённые группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления Ирака», нанесли ракетный удар по американской военной базе на северо-востоке Сирии. В результате удара на территории аэродрома в Харраб-эль-Джейре раздалось несколько сильных взрывов. Удар был нанесён с территории Ирана из района Хамад-Ага.

По данным Reuters, шииты выпустили по базе по меньшей мере пять ракет. По сведениям телеканала Al Mayadeen, этот военный объект атаковал также беспилотник-камикадзе.