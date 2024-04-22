Новокузнецк, Кемеровская область, 22 апреля, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке в Кемеровской области к утру 22 апреля опустился на 75 см и составил 525 см. Об этом в понедельник сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«По состоянию на 08:00 (04:00 мск. — Прим. ред.) 22 апреля река Томь — 525 см (105 см до опасного уровня)», — написал Кузнецов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что подтоплений жилых домов по-прежнему не зафиксировано, условия жизнедеятельности населения не нарушены. Опасной отметки уровень воды в реке Томь в Новокузнецке достиг утром 21 апреля, поднявшись до 630 см.

Как передавало ИА Регнум, к утру понедельник уровень воды также снизился в реке Тобол у Кургана, опустившись на 7 см, до отметки 988 см. До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в Кургане стабилизировался и пошёл на спад. По данным ГУ МЧС России по региону, подтопленными в результате паводков остаются 2176 жилых и 3380 дачных домов в восьми муниципальных образованиях.