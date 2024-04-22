Москва, 22 апреля, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Призванные в рамках частичной мобилизации российские военнослужащие сыграли важную роль при отражении так называемого контрнаступления ВСУ в 2023 году, заявил журналистам начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Он отметил, что мобилизованные продемонстрировали свою высокую мотивацию.

«То есть это был мотивированный личный состав, благодаря чему, я думаю, что у нас всё и получилось», — рассказал Умаев, слова которого приводит aif.ru.

Герой России отметил, что в его подразделении служили не только профессиональные военные, но были и те, кого призвали по мобилизации. По его словам, среди этих бойцов были и те, кому исполнилось 50 лет.

Умаев также добавил, что мобилизованные выполняли боевые задачи так же, как и штатные военнослужащие.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент РФ Владимир Путин проинформировал, что в зоне спецоперации находятся 244 тысячи российских мобилизованных. Он подчеркнул, что эта часть военнослужащих отлично сражается и среди них уже 14 Героев России.

В конце декабря Минобороны представило данные, согласно которым возраст российских мобилизованныхв среднем составляет 35 лет. Большинство тех, кого призвали в рамках частично мобилизации, проходили службу в армии.