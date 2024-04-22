Москва, 22 апреля, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Правление главы киевского режима Владимира Зеленского привело Украину к национальной катастрофе, считает вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Констанин Косачев

«Война в Донбассе активными усилиями нового [главы] превратилась в глобальный конфликт, а с «выживать» познакомились десятки тысяч мирных жителей», — написал 21 апреля сенатор в своём Telegram-канале.

Косачёв напомнил, что глава киевского режима вступил в эту должность ровно пять лет назад. По словам вице-спикера, за прошедшее с того момента время государственный и гарантированный государством долг Украины вырос почти в два раза, а население страны сократилось вдвое.

Сенатор также отметил, что указанный украинский политик во время своей предвыборной кампании обещал закончить конфликт в Донбассе. Косачёв подчеркнул, что вместо этого глава киевского режима выстраивал на Украине идеологию ненависти к России, но получил долгосрочные проблемы для украинской экономики и демографии.

Вице-спикер также прокомментировал одобрение палатой представителей Конгресса США нового пакета помощи Киеву.

«И вчерашнее голосование в палате представителей в поддержку Украины достижением для этой страны не станет, скорее — унижением, когда судить будут по историческим меркам», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что решение США вновь предоставить помощь Украине окончательно похоронит украинскую экономику. Он указал, что эта страна окончательно лишилась будущего из-за политики Вашингтона.

Глава нижней палаты отметил, что основную часть средств, которую США пообещали Украине, освоят сами американцы. Так, из 61 млрд долларов Соединённые Штаты собираются направить на пополнение своих военных складов 23 млрд. При этом 11,3 млрд долларов будут использованы на ведение неких военных операций в регионе.