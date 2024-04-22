Красноярск, 22 апреля, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Женщина и двое её сыновей погибли в результате пожара в частном доме в Красноярском крае. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Информация о возгорании в частном доме поступила ночью 21 апреля. Пожар произошёл в частном деревянном доме, расположенном на улице Лесной в посёлке Топольки в Минусинском районе. После ликвидации пожара спасатели обнаружили в доме останки 82-летней женщины и двоих мужчин 57 и 47 лет.

«В доме проживала женщина с двумя сыновьями. Предположительно причиной возгорания явилось неосторожное обращение с источниками огня», — пояснили в ведомстве.

По предварительной информации, очаг возгорания находился в прихожей. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что при пожаре в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево пострадал один человек. С ожогами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Орехово-Зуевская городская прокуратура устанавливает причины и обстоятельства пожара.

Пожар охватил производственное здание в Орехово-Зуево в Московской области 21 апреля около 22:45 мск. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.