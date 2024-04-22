Магадан, 22 апреля, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Группу рыбаков эвакуировали спасатели с поломавшегося ледяного припая (примёрзшая к берегу полоса льда) в бухте Гертнера в Магадане. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по магаданской области в Telegram-канале.

Mchs.gov.ru Рыбаки на льдине

«Лёд в бухте Гертнера внезапно поломало. Люди бросились к берегу, но не все успели выбраться самостоятельно. Эвакуированы пятнадцать человек», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что автомобилей на припае не было. Одного рыбака пришлось вытаскивать из воды, он получил переохлаждение и ему понадобилась медицинская помощь. Спасатели передали больного в карету скорой помощи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Сахалине спасли 20 рыбаков, дрейфующих более часа на отколовшейся от берега льдине. Утром 15 апреля на озере Изменчивое в Сахалинской области образовалась «трещина в ледовом поле». Двадцать рыбаков остались на оторвавшейся от берега льдине. Им на помощь выдвинулись шесть сотрудников МЧС с лодкой.