Курган, 22 апреля, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за ночь снизился до отметки 988 см. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«По данным гидропоста на 06:00 (04:00 мск. — Прим. ред.) 22 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 988 см», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале властей.

Всего за ночь 22 апреля уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на 7 см.

Там отметили, что уходящая из Кургана вода идёт в Белозёрский округ, где в районе села Белозёрского уровень воды в районе села Белозёрское превысил отметку в 540 см.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в Кургане стабилизировался и пошёл на спад. Он подчеркнул, что на данный момент основной задачей является поддержание дамбы до снижения уровня воды ниже опасного. По данным Главного управления МЧС России по региону, подтопленными в результате паводков остаются 2176 жилых и 3380 дачных домов в 37 населённых пунктах.