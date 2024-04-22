Тегеран, 22 апреля, 2024, 04:40 — ИА Регнум. В Иране на фоне возможного роста количества турпоездок граждан России в республику подготовят пилотный проект по приёму карт платёжной системы «Мир». Об этом в беседе с «Известиями» 22 апреля рассказал торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен.

Карта «Мир»

«Внедрение новой системы требует времени. Сейчас идёт работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты», — указал Мохсен, подчеркнув, что Иран поддерживает эффективное торговое сотрудничество с Россией.

Как отмечается в материале, чтобы осуществить приём карт «Мир», следует наладить взаимодействие между иранской платёжной системой Shetab и отечественной «Мир». По мнению генерального секретаря Международной торговой палаты в РФ (ICC Russia) Татьяны Монегэн, для внедрения таких решений необходимы значительные технические доработки со стороны банков и согласование коммерческих и правовых условий.

Предполагает, что запуск обслуживания карт «Мир» в Иране может занять от трёх до шести месяцев, а пилотный проект может стартовать к концу лета.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года Банк России сообщил о расширении списка стран, с которыми следует согласовать использование карт российской платёжной системы «Мир». В ноябре глава министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что «Мир» начал работу на всей территории республики. В марте 2024 года приём карт российской платёжной системы стал обязательным условием для работы любого заведения на Кубе.

При этом от работы с «Миром» отказались крупнейшие банки Армении, Казахстана и Киргизии. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это связано в первую очередь с беспрецедентным давлением со стороны США, угрожающих санкциями и вторичными санкциями за сотрудничество с РФ.