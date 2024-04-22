Пенза, 22 апреля, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Пензе 18-летнего молодого человека по подозрению в покушении на 15-летнего подростка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», — отметили в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 21 апреля подозреваемый нанёс подростку несколько ударов ножом. Нападение произошло на площади Ленина в центре Пензы.

Потерпевшего доставили в больницу, где ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 — по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля в Кургане задержали подозреваемого в нападении с ножом на несовершеннолетнего. Мужчина на момент преступления находился в нетрезвом состоянии.

Он нанёс пострадавшему ножевые ранения. Опасности для здоровью несовершеннолетнего нет. Следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

2 апреля стало известно, что в Волгограде группа подростков зверски избила пассажира автобуса, который сделал им замечание. Они нанесли 37-летнему пострадавшему множественные травмы.