Газа, Палестина, 22 апреля, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Тела как минимум 180 погибших обнаружены палестинскими экстренными службами в массовом захоронении на территории медицинского комплекса Насер в Хан-Юнисе. Об этом 22 апреля сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что захоронение сделано израильскими военными.

«Во дворе больницы сотрудники гражданской обороны и парамедики извлекли 180 тел, захороненных израильскими военными в этой братской могиле. Среди погибших — пожилые женщины, дети и молодые мужчины», — отметил корреспондент телеканала.

Работы по поиску погибших продолжаются. Большая часть Хан-Юниса сейчас находится в руинах после нескольких месяцев непрекращающихся ожесточенных боёв.

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинули Хан-Юнис 7 апреля. По данным израильской радиостанции Kan, в указанном районе последние четыре месяца действовала 98-я дивизия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале апреля в палестинском городе Газе на территории больницы «Аш-Шифа» после вывода израильских военных обнаружили десятки тел. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что со времени начала осады больницы «Аш-Шифа» погиб 21 пациент.

США намерены передать Израилю бомбы и истребители на миллиарды долларов. Новые поставки включают более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82, несмотря на опасения по поводу ожидаемого военного наступления на юге Газы, которое может угрожать жизням сотен тысяч палестинских мирных жителей, написала газета The Washington Post.