Курган, 22 апреля, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на два сантиметра в течение четырёх часов и составил 993 сантиметра, сообщили 22 апреля в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА Регнум Затопленный Курган

«По данным гидропоста на 02:00 (00:00 мск) 22 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 993 сантиметра», — написали в Telegram-канале «Курганская область официально».

В сообщении отмечается, что в Кетовском округе в районе населённого пункта Санаторная уровень воды достигает около 11 метров, а в районе Кетово — превышает 10 метров. При этом наблюдается снижение уровня.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что в районе села Белозерского уровень воды составляет более 5 метров 80 сантиметров, а в районе села Памятное — установился на отметке 4 метра 6 сантиметров.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка. 20 апреля из-за угрозы подтопления власти города объявили срочную эвакуацию жителей домов, расположенных у городской дамбы в районе Кировского моста.

Администрация Кургана призвала жителей вывезти детей, пожилых, маломобильных родственников и домашних животных, а также собрать вещи, документы, лекарства и покинуть опасную зону.

Утром 21 апреля Вадим Шумков проинформировал о том, что уровень воды в реке Тобол в Кургане стабилизировался и начал спадать. Вместе с тем губернатор призвал не расслабляться и держать дамбу до снижения уровня ниже опасного.

Управление МЧС России Курганской области сообщило, что 21 апреля количество домов, подтопленных в регионе результате паводка, превысило 5,5 тысячи.