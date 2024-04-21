В Ишиме Тюменской области обнаружили протечку дамбы
Губернатор Тюменской области Моор: на дамбе в Ишиме обнаружили протечку
Тюмень, 22 апреля, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Караульные обнаружили протечку дамбы в городе Ишиме Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор.
«Ночью на дамбах дежурят караульные. Между пешеходным и автомобильным мостами патруль вовремя заметил протечку», — написал губернатор в ночь на 22 апреля в своём Telegram-канале.
По его словам, опасный участок незамедлительно укрепили мешками с песком. Моор отметил, что вместе с патрульными он также осмотрел около 1,5 км вдоль дамбы.
Как сообщало ИА Регнум, к утру 20 апреля уровень воды в реке Ишим достиг критериев «опасного явления» и составил 861 сантиметр. В этот же день паводковые воды размыли временную насыпь около посёлка Плодопитомник, который находится на границе с городом Ишимом.
При этом дамба, возведённая для защиты населённого пункта и садоводческих товариществ, исправна. На следующие сутки правительство Тюменской области объявило, что уровень воды в реке Ишим в районе одноимённого города к утру 21 апреля достиг 1051 сантиметра.
Кроме того, появилась информация о том, что 21 апреля из-за разлива паводковых вод в регионе перекрыли участок автомобильной дороги Ишим — Маслянский. На этом участке установили временные дорожные знаки.