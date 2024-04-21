Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» в мачте 25-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 разгромил «Ростов» со счетом 5:1. Встреча прошла в Ростове-на-Дону в воскресенье, 21 апреля, на стадионе «Ростов Арена», сообщил официальный сайт чемпионата.

https://t.me/fcsmtg Футболисты Спартака после матча с Ростовом

На 16-й минуте матча полузащитник сборной России Даниил Хлусевич вывел «Спартак» вперёд, поразив ворота жёлто-синих после передачи Хесуса Медины. Форвард Егор Голенков сравнял счёт на 37-й минуте, позволив хозяевам уйти на перерыв с ничейным результатом.

В начале второй половины парагвайский нападающий Хесус Медина отличился дважды, один раз забив после ошибки голкипера «Ростова» Сергея Песьякова и один раз — с пенальти. До разгромного счёт довели Кристофер Мартинс Перейра (76’) и Тео Бонгонда (90+4’ Александр Соболев).

Жёлтые карточки получили Максим Осипенко, Срджан Бабич, Евгений Чернов и Александр Соболев. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.

Эта победа стала для «Спартака» 11-й в текущем сезоне чемпионата России. Набрав 38 очков, красно-белые обошли «Крылья Советов», ЦСКА и «Локомотив» и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 34 очками остался на восьмой позиции.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 25-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный мяч на 23-й минуте встречи забил бразильский нападающий Клаудиньо после передачи Матео Кассьерры.