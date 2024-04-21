Мадрид, 22 апреля, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Реал» в матче 32-го тура чемпионата Испании одержал минимальную победу над «Барселоной». Встреча, проходившая 21 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 3:2, сообщил официальный сайт Ла Лиги.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Забитыми мячами в составе «сливочных» отметились бразильский нападающий Винисиус Жуниор (18’ пенальти), испанец Лукас Васкес (73’ Винисиус Жуниор) и хавбек сборной Англии Джуд Беллингем (90+1’ Лукас Васкес). Голы сине-гранатовых забили Андреас Кристенсен (6’ Рафинья) и Фермин Лопес (69').

«Реал», одержав 25-ю победу в сезоне и набрав 81 очко, укрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата. Таким образом, за шесть туров до конца мадридская команда опережает своего ближайшего оппонента — «Барселону» — на 11 очков. Соперниками «Реала» в ближайших трёх матчах станут «Реал Сосьедад», «Кадис» и «Гранада».

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля мадридский «Реал», обыграв «Манчестер Сити» в серии пенальти, вышел в полуфинал Лиги чемпионата УЕФА сезона-2023/24. «Барселона» же в рамках двухматчевого противостояния уступила французскому «Пари Сен-Жермен» с общим счётом 4:6.