Орехово-Зуево, Московская область, 22 апреля, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево на площади 1200 кв. м. Об этом в ночь на понедельник, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1200 кв. м», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС.

Как уточнили в прокуратуре Московской области, в результате пожара пострадал один человек, которого с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение. Там добавили, что Орехово-Зуевская городская прокуратура устанавливает причины и обстоятельства пожара.

Как передавало ИА Регнум, пожар охватил производственное здание в Орехово-Зуево в Московской области 21 апреля около 22:45 мск. Площадь возгорания составила1200 кв. м.

В воскресенье крупный пожар, охвативший кровлю магазина и торговые павильоны, вспыхнул на вещевом рынке в Астрахани. МЧС России задействовало 90 огнеборцев и 21 единиц специальной техники. Площадь возгорания составила 1200 кв. м. Около 22:20 мск открытое горение ликвидировали.