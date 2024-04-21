Киев, 22 апреля, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Советник главы офиса Владимир Зеленского Михаил Подоляк обвинил американского предпринимателя Илона Маска, раскритиковавшего решение Конгресса США одобрить законопроект о новой помощи Украине, в «отсутствии логики».

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Когда кто-то из мировых авторитетов (тот же Илон Маск) упорно говорит об отсутствии стратегии выхода (из конфликта на Украине. — Прим. ред.), приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире», — написал Подоляк на своей странице в социальной сети X.

По мнению советника главы офиса Зеленского, конфликт якобы завершится только после вывода российских войск с территорий, освобождённых РФ в ходе специальной военной операции.

Напомним, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам без предварительных условий. В Министерстве иностранных дел России подчёркивали необходимость выполнения требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и признания новых территориальных реалий. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, от переговоров отказалась именно украинская сторона, в то время как Россия никогда не отказывалась от диалога.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля Илон Маск раскритиковал решение палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет военной помощи Украине, указав на отсутствие у Киева и Запада какой-либо стратегии выхода из конфликта. Маск подчеркнул, что американское финансирование Украины только затянет конфликт и приведёт к большему количеству жертв.