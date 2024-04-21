Орехово-Зуево, Московская область, 22 апреля, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Пожар охватил производственное здание в городе Орехово-Зуево Московской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 1,2 тыс. кв. м.

«Предварительно площадь возгорания — 1200 кв. м», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля произошёл пожар на складе лакокрасочной продукции и стройматериалов в Санкт-Петербурге. В результате происшествия никто не пострадал.

21 апреля вспыхнул пожар на вещевом рынке в Астрахани. Он охватил кровлю магазина и торговые павильоны.

Площадь распространения огня составила 1200 кв. м. Открытое горение ликвидировали. Для тушения огня привлекали 90 пожарных и 21 единицу специальной техники.