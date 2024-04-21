Пушкино, Московская область, 22 апреля, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Военную радиостанцию и подозрительный чемодан нашёл местный житель в лесу подмосковного города Пушкино. Об этом 21 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Уточняется, что местный житель во время прогулки с собакой вечером около 18:00 мск обнаружил чемодан и военную радиостанцию советского производства. Аппарат был примотан к дереву липкой лентой.

Мужчина рассказал о находке в городском чате, и бдительные местные жители обратились в полицию с просьбой провести проверку. На указанное место спустя 20 минут прибыли сотрудники полиции вместе со специалистами-кинологами. Отмечается, что собака не обнаружила взрывчатку, чемодан был пуст. Радиостанцию специалисты изъяли для дальнейших исследований.

Ранее ИА Регнум сообщало, что силовики задержали в Северной Осетии 36-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже при попытке выехать в Грузию через КПП «Верхний Ларс».

Установлено, что задержанный собирал информацию о том, где находятся личный состав и военная техника российской армии, действующие в зоне СВО, и пересылал куратору через мессенджер. Против гражданина возбуждено дело по статье о шпионаже, суд арестовал задержанного.

Судебный департамент Верховного суда России 17 апреля опубликовал статистические данные о количестве приговоров по делам о госизмене и шпионаже в стране. По ним в 2023 году осудили 48 человек, что в два с лишним раза больше, чем в 2022 году, в котором приговорили за эти преступления 17 человек.