Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2024, 00:26 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 40 семей одержали победу в окружных полуфиналах конкурса «Это у нас семейное» для команд из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также для новых регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Официальный сайт платформы «Россия — страна возможностей»

«Сегодня победителями окружных полуфиналов конкурса «Это у нас семейное» стали 25 команд из Южного федерального округа, 7 семей из Северо-Кавказского федерального округа и 8 — из новых регионов России. У них разные взгляды на работу, досуг и другие жизненные аспекты, но они показали, как сильно любят, уважают и ценят друг друга. Можно только гордиться, что в разных регионах нашей страны столько дружных, крепких семей, где уважают и чтут традиции», — отметила заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

В очных мероприятиях, которые длились четыре дня, участвовали 1074 человека. Победителей определили по итогам оценочных этапов конкурса, проходивших с 19 по 20 апреля и включавших творческие, интеллектуальные и спортивные задания.

Всего в финал вышли 217 человек: 91 ребёнок, 74 родителя, 43 бабушки и дедушки, а также другие родственники. В заключительный день мероприятий участников ждала образовательная и развлекательная программа.

На концерте семьи пели песни, читали стихи, представляли танцевальные номера, а также играли на музыкальных инструментах. Перед участниками выступил комедийный артист, ведущий, вице-чемпион высшей лиги КВН Дмитрий Кожома, который рассказал о воспитании своих детей и том, что считает важным в семейной жизни.

Лекцию, посвященную семейной истории, прочитал собравшимся историк, проректор по научно-исследовательской работе Института современной психологии и родологии Александр Дементьев.

В окружном полуфинале для семей из Южного федерального округа победили: по одной семье из Адыгеи и Калмыкии; по две семьи из Крыма, Севастополя и Астраханской области; пять семей из Волгоградской области; три семьи из Ростовской области; девять семей из Краснодарского края.

Северо-Кавказский федеральный округ на финале представят по одной семье из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, а также четыре семьи из Ставропольского края. Из новых регионов в финале «Это у нас семейное» выступят четыре семьи из ЛНР, три семьи из ДНР и одна семья из Запорожской области.

Все эти команды летом отправятся на финал конкурса в Москве, где встретятся с семьями из других федеральных округов. Победителей финала объявят 8 июля — в День семьи, любви и верности.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января закончился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное». Окружной полуфинал «Это у нас семейное» в Санкт-Петербурге, который стал первым по счёту, завершился 10 марта. В рамках этого мероприятия выбрали 29 семейных команд, которые будут участвовать в финале конкурса.

Организатором конкурса «Это у нас семейное» выступает автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Соорганизаторами конкурса являются Росмолодежь и «Движение Первых». Конкурс проводится в Год семьи, о старте которого объявил 23 января президент России Владимир Путин.