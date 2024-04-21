Огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Астрахани
Астрахань, 21 апреля, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Астрахани. Об этом вечером 21 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.
Иван Шилов ИА Регнум
«В Астрахани пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, огонь вспыхнул на вещевом рынке в Астрахани 21 апреля, пламя охватило кровлю магазина и торговые павильоны. Возгоранию присвоили третий ранг сложности. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. В тушении пожара МЧС России задействовало 90 пожарных и 21 единицу специальной техники.
О погибших и пострадавших в результате возгорания не сообщалось.