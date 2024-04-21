Афины , 21 апреля, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Многотысячный митинг против военных планов США, НАТО и ЕС состоялся возле здания министерства обороны Греции 21 апреля, сообщила греческая Компартия.

Thanassis Stavrakis /AP/TASS

Организация разместила соответствующее сообщение на своём сайте. Акция началась как марш, в котором участвовало несколько сотен человек. Собравшиеся выдвинулись из города Марафон, откуда каждый год стартует забег на дистанцию 42 км 195 м.

В ходе движения колонны к ней присоединились другие желающие. К зданию Министерства обороны в Афинах пришло уже несколько тысяч манифестантов. Кроме критики военных планов, собравшиеся заявили о солидарности с народом Палестины и потребовали прекратить кровопролитие в секторе Газа.

К участию в акции ранее призвал Греческий комитет за международную разрядку и мир (EEDYE). Митинг провели в рамках Дня общенациональных антиимпериалистических действий. Массовые митинги также состоялись в других городах Греции.

Как сообщило ИА Регнум, в конце июля 2023 года в греческом Глифаде (южный пригород Афин) жители провели акцию протеста с требованиями восстановить партнёрские отношения Греции с Россией. Они также призвали власти республики не помогать Украине.

В конце августа у посольства США в Афинах прошёл митинг против поставок оружия Киеву и в поддержку России. Участники мероприятия призвали правительство использовать налоги на улучшение Греции, вместо того чтобы финансировать киевский режим.