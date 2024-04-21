Саратов, 21 апреля, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели следователи в связи с гибелью двух 14-летних девочек в бане в Саратовской области. Об этом 21 апреля сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.

СУ СК России по Саратовской области

Трагедия произошла в бане, расположенной на улице Советской в селе Ивановка Базарно-Карабулакского района. По предварительным данным, в результате неосторожных действий неустановленного лица при обращении с дровяной печью дымоход был перекрыт шиберной задвижкой. В бане произошло скопление окиси углерода, в результате скончались две девочки 14 лет, находившиеся в помещении.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Санкциями статьи предусмотрено лишение свободы на срок до четырёх лет.

Прокуратура Саратовской области уточнила, что ведомство взяло на контроль ход расследования дела об отравлении подростков угарным газом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по факту гибели двоих детей (четырёх и шести лет) в Алтайском крае возбуждено уголовное дело, причиной смерти несовершеннолетних, по предварительным данным, стало отравление угарным газом.

Также сообщалось, что взрослый и четверо детей госпитализированы в результате отравления угарным газом в жилом доме в городе Малгобеке в Ингушетии. Отмечается, что служба «Газпром межрегионгаз Назрань» установила факт неисправности вытяжной системы газовой водонагревательной колонки, который мог стать причиной отравления людей.