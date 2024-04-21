Вашингтон, 21 апреля, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не собирается отравлять свои войска или боеспособные подразделения в зону боевых действий на Украине. Об этом в интервью американскому телеканалу MSNBC 21 апреля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО на Украине. Но, конечно, ряд стран НАТО имеет своих людей в военной форме в посольствах, которые дают советы», — указал Столтенберг, говоря в том числе об американских военных советниках в посольстве США в Киеве.

В то же время генеральный секретарь НАТО допустил, что США и альянс ещё не опоздали с тем, чтобы передать Украине новое вооружение. При этом задержка в поставках оружия привела к реальным последствиям, в том числе к острому дефициту в ВСУ артиллерийских снарядов, признал Столтенберг. Кроме того, Украина испытывает дефицит средств противовоздушной обороны, из-за чего украинские военные сбивают всё меньше российских ракет и беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, ранее предприниматель Дэвид Сакс предположил, что президент США Джо Байден в случае своего переизбрания направит на Украину американских военнослужащих. По мнению Сакса, на данный момент Байден не может принять такого решения, поскольку оно вызвало бы критику в адрес действующего президента и снизило бы его шансы на победу на выборах в ноябре.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля заявил, что при отправке войск НАТО на Украину последствия для интервентов будут ещё более трагичными. Как подчеркнул российский лидер, всё, что придумывает Запада, лишь повышает угрозу реальной ядерной войны.