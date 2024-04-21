Сирия, 21 апреля, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами Америки, за прошедшие сутки 12 раз нарушила воздушной пространство Сирии. Об этом в ходе брифинга 21 апреля заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.

Global Look Press/U. S. Air Force

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и двумя парами штурмовиков A-10 Thunderbolt», — указал Попов.

Кроме того, со стороны коалиции, возглавляемой США, ЦПВС зафиксировал три случая нарушения протоколов деконфлитации, связанных с несогласованием с российской стороной полётами беспилотных летательных аппаратов.

За сутки в зоне деэскалации зафиксированы два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок. В результате обстрелов в районе Эль-Арейма в провинции Латакия ранения получил один сирийский военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, ранее Воздушно-космические силы РФ уничтожили пять мест базирования боевиков, укрывшихся в труднодоступных районах горного массива в сирийской провинции Хомс. 18 апреля ЦПВС зафиксировал несколько случаев нарушения протоколов деконфликтации четырьмя парами истребителей F-15, двумя парами штурмовиков A-10 Thunderbolt и одним самолётом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W.