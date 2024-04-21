Астрахань, 21 апреля, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Площадь пожара в Астрахани, охватившего магазин и торговые павильоны, выросла до 1200 квадратных метров, сообщили 22 апреля в Telegram-канале МЧС России.

МЧС России

«В Астрахани огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1200 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

За 40 минут до этого министерство сообщило, что огонь распространился на площади 650 квадратных метров. Пожар тушат 90 спасателей, они привлеки 21 единицу техники, планируется нарастить сил и средства для борьбы с огнём.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля в Новосибирске загорелась крыша многоэтажного жилого дома. Из него эвакуировали 40 человек, никто не пострадал. На тушение огня направили 120 человек, пожар охватил 900 квадратных метров.

20 апреля пожар начался на складе стройматериалов в Санкт-Петербурге. Пламя охватило 450 квадратных метров. Никто не пострадал.