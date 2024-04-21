Сочи, Краснодарский край, 21 апреля, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Сочи» и «Урал» завершился с ничейным результатом 2:2, что стоило большого труда кубанской команде, проигрывавшей до конца игры со счётом 0:2. Встреча состоялась 21 апреля в Сочи на стадионе «Фишт».

Иван Шилов ИА Регнум

Результативная игра началась только во втором тайме. «Урал» вышел вперёд на 47-й минуте, гол забил полузащитник Андрей Егорычев. Через 20 минут он оформил дубль.

Хозяева поля начали выправлять ситуацию на 77-й минуте, мяч в ворота соперников отправил форвард Сауль Гуарирапа. Через 10 минут полузащитник Александар Юкич довёл счёт до ничейного.

«Сочи» после этой игры находится на последнем 16-м месте, имея в копилке 19 очков. «Урал» на одну строку выше, у команды 24 очка. Обоим клубам грозит вылет из РПЛ.

Команды уже играли в 12-м туре РПЛ. Тогда «Сочи» забил четыре гола, а «Урал» смог закатить в ворота только один мяч.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля петербургский ФК «Зенит» в домашнем матче 25-го тура РПЛ победил «Оренбург» со счётом 1:0. Сине-бело-голубые находятся на первом месте, набрав 50 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая на четыре очка.