Вашингтон, 21 апреля, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Умерла британская актриса Саманта Дэвис, исполнившая роль гоблина-сотрудника банка Гринготтс в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2». Ей было 53 года.

IMAGO/Chris Joseph/Capital Pictu /www. imago-images.de / Global Look Press Актриса Саманта Дэвис

«Моя жена и вторая половинка, лучший друг. Преданная мать, мой любимый человек. Ушёл из жизни мой самый доверенный человек и ярый сторонник всего, что я делал в своей карьере», — процитировал слова её супруга, актёра Уорвика Дэвиса сайт киностудии Lucasfilm.

Актриса умерла в конце марта, но официально об этом сообщили позднее. Причины смерти не названы, но кинокомпания отметила, что в последние годы у неё ухудшилась подвижность.

Саманта Дэвис была основательницей благотворительной организации Little People UK, помогающей людям с карликовостью и их семьям. Помимо роли в «Гарри Поттере» она также исполнила роли в фильмах «Городские ангелы» и «Лепрекон 2».