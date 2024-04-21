Москва, 21 апреля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Не существует универсальной для всех людей приемлемой продолжительности сна. Да и приравнивать недосып к приёму алкоголя не совсем корректно. Так врач спортивной медицины Илья Мелехин прокомментировал корреспонденту ИА Регнум информацию о том, что учёные в США выявили эффект от недостатка сна, аналогичный влиянию алкоголя.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В классической медицине нельзя выдёргивать один фактор, невзирая на другие, и потом на его основании делать какие-то космические выводы, что вызывает недостаток сна, а что — его избыток. Вот по поводу кофе, например, каждый год выходят разные статьи. То избыток кофе — это плохо, то это хорошо. Не знаю, как их комментировать. Никому не рекомендован сильный недосып, хотя недостаток сна — это такая эфемерная вещь, его пощупать руками нельзя. Если мы говорим о каких-то крайностях, когда человек, допустим, спит по три часа в день, конечно, это однозначно плохо. Но это, по-моему, всем понятно. А что такое именно недостаток сна? Это сколько? Семь часов нормально, а может и шесть — нормально», — прокомментировал Мелехин.

Хотя очень часто можно слышать про единственно допустимую норму в семь-восемь часов, но это вопрос скорее индивидуальный, уверен доктор. Зачастую человеку вполне хватает и шести часов. Ведь дело не только в количестве.

«Важно ещё и качество сна. Один может спать восемь часов, но при этом просыпаться несколько раз, ворочаться. А кого-то и кошмары мучают. А кто-то как в яму проваливается, и ему шести часов достаточно. Поэтому все люди спят по-разному. Главное — во всём, включая и сон, и алкоголь, придерживаться принципа, скажем так, целесообразности. Не впадать в крайности», — отметил эксперт.

Ранее Американская кардиологическая ассоциация пришла к выводу, что недостаток сна может приводить к состоянию, называемому неалкогольной жировой болезнью печени. По словам гастроэнтеролога Ибрагима Хануне, основной причиной заболевания является увеличение веса, а также метаболические факторы риска, такие как диабет второго типа или высокое кровяное давление.

Врач рассказал Fox News, что, согласно некоторым исследованиям, ожирением печени страдают от 25% до 33% населения США, а у некоторых людей могут наблюдаться неспецифические симптомы — например, усталость, затуманенная память и боли в животе.

В свою очередь диетолог Кристин Киркпатрик указала, что именно отсутствие качественного сна способствует увеличению массы тела, усилению чувства голода и неблагоприятному уровню сахара в крови.

Ранее профессор спортивной медицины и медицинской реабилитации доктор наук Евгений Ачкасов рассказал ИА Регнум о неестественности регулярного приёма алкоголя на примере дикой природы и указал, что воздерживаться от алкоголя полезно как для женщин, так и для мужчин.