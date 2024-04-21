Москва, 21 апреля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве прошёл спортивный фестиваль Национального Совета Айкидо «Айкидо без границ», организованный совместно с Министерством спорта и Российским обществом «Знание». Мероприятия проходило 20 и 21 апреля.

Клуб Айкидо «Сити-Го-Сан» Москва

Первый день посвятили физкультурно-спортивной составляющей, второй — просветительско-демонстрационной.

«К участию в мероприятиях фестиваля подано более 500 заявок из более чем 10 регионов России», — рассказали журналистам организаторы фестиваля.

В первый день состоялись торжественное открытие фестиваля и мастер-классы для региональных делегаций проекта «Высшая лига айкидо», а также презентация проекта «Фиджитал Айкидо».

На следующий день прошла панельная дискуссия «Стратегия развития Айкидо» и лекторий «Айкидо без границ».

Как сообщало ИА Регнум, выставку «Россия» организовали по указу президента страны Владимира Путина на территории ВДНХ и собрали на одной площадке важнейшие национальные достижения. Всё время проведения выставки проходят культурно-развлекательные мероприятия, проводятся насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

В начале апреля выставку посетил юбилейный десятимиллионный гость, которому в качестве подарка вручили сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».