Берлин, 21 апреля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Часть вооружений, обещанных Вашингтоном Киеву, уже находится в Германии. Об этом в эфире телеканала NTV заявил немецкий политолог, эксперт по вопросам безопасности Франк Умбах.

Global Look Press/Aimee Dilger/Keystone Press Agency

«Часть этих военных товаров, боевые системы, боеприпасы, уже находится в Германии на базах США», — заявил немецкий политолог.

По его мнению, киевский режим может рассчитывать на получение обещанной военной помощи со стороны США в течение нескольких дней.

Умбах также заявил, что частью пакета военной помощи США являются дальнобойные ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля нижняя палата американского Конгресса приняла законопроект о выделении помощи Украине почти на $61 млрд. Из них $23 млрд пойдут на пополнение американских военных складов. Чтобы закон вступил в силу, документ должен пройти согласование в сенате, а затем его должен подписать президент США Джо Байден.

Ранее, 21 апреля, глава киевского режима Владимир Зеленский допустил серьёзные потери ВСУ, если поставки помощи от США затянутся на полгода.

В Кремле 20 апреля заявили, что выделение средств Киеву ещё сильнее разорит Украину. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это решение США было прогнозируемым.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также заявила, что выделение США помощи Украине лишь усугубит кризисные явления. Дипломат подчёркивала, что США готовы накачивать Киев вооружениями, чтобы воевать до последнего украинца.