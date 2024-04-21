Лондон, 21 апреля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Перед городской библиотекой в Океме в Англии 21 апреля, в день рождения покойной королевы Великобритании Елизаветы II, открыли её статую в окружении трёх корги монарха. Об этом сообщил портал Oakham nub news.

Rutland County Council

В торжествах по случаю открытия скульптуры приняли участие глава комитета по международным делам палаты общин британского парламента Алиша Кирнс и епископ Питерборо Дебби Селлин. Также память Её Величества почтили члены Лиги вельш-корги, в которую входят любители этой породы. В торжественном проходе перед скульптурой прошли порядка 50 собак с владельцами.

Скульптура стала первой созданной после смерти королевы. Высота статуи превышает два метра. Монаршая особа изображена молодой, в парадной мантии. Автор работы — Хивел Претли. Он взял за основу изображения королевы сделанные в 1950-х — 1960-х годах.

Заказал создание скульптуры лорд-лейтенант графства Ратленд Сара Фернес на частные пожертвования. На изготовление монумента собрали £125 тыс. ($154 тыс.).

Как сообщало ИА Регнум, Елизавета II, скончалась 8 сентября 2022 года. За полгода до этого она отметила 70-летие дня вступления на престол. Перед смертью Букингемский дворец сообщил, что у неё ухудшилось здоровье. В 2024 году исполнилось 98 лет со дня рождения британской королевы.

Щенков корги подарил Елизавете II её сын принц Эндрю в феврале 2021 года. По информации журналистов, королева была очарована ими. В мае одна из подаренных собак умерла, что стало очень печальным событием для королевы.