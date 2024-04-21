Молдавия, 21 апреля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что в этом году не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента Молдавии.

РИА Новости/Максим Блинов Евгения Гуцул

Поясняя это решение, политик сослалась на нормы конституции.

«По конституции я не могу. У нас есть возрастные ограничения, то есть от 40 лет. Мне ещё рано», ― сказала 37-летняя глава Гагаузии.

Она добавила, что в скором времени молдавская оппозиция объявит имя единого кандидата.

Согласно конституции Молдавии, кандидат в президенты страны должен иметь гражданство Молдавии, быть не младше 40 лет, проживать в стране не менее десяти лет и владеть государственным языком.

Как сообщало ИА Регнум, выбирать главу государства жители Молдавии будут в октябре 2024 года. На предыдущих выборах, прошедших в 2020 году, победу одержала бывший премьер-министр и глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду. После обработки 100% протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны, она набрала 56,28% голосов избирателей. За действующего главу республики Игоря Додона проголосовали 43,72%.

Весной 2023 года в Гагаузии прошли выборы главы автономного образования. По итогам голосования победила Гуцул, представляющая оппозиционную партию «Шор».

Гуцул 21 апреля второй раз за месяц прибыла в Москву, чтобы принять участие в съезде оппозиционных молдавских политиков и общественников.

9 апреля состоялся рабочий визит Гуцул в российскую столицу. В ходе него она обсудила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей, а также скидки на газ для автономии. Глава Гагаузии 10 апреля отметила, что регион обратится за помощью ко всем, включая Россию, если Кишинёв введёт войска в ответ на объявление независимости автономии.

В начале марта глава Гагаузии также приезжала в Москву, где встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе общения Гуцул рассказала, что власти Молдавии притесняют автономию и дискриминируют права её жителей. Матвиенко, в свою очередь, заявила о готовности России оказать помощь Гагаузии.

В марте президент Молдавии Майя Санду заявила, что не собирается подписывать декрет о назначении Гуцул членом правительства. Она пояснила, что ситуация изменится, когда глава Гагаузии, по её словам, начнёт представлять интересы граждан и «порвёт связи с криминальной группировкой». Санду считает, что сейчас Гуцул работает не на жителей автономии, а на оппозиционную партию «Шор», которую в июне 2023 года в стране признали антиконституционной.