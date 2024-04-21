Вашингтон, 21 апреля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп в последние дни стал менее негативно относиться к американской поддержке Украины. Об этом 20 апреля сообщила газета The New York Times.

ТАСС/ EPA/JABIN BOTSFORD Дональд Трамп

«Трамп <…> вообще-то снизил интенсивность сопротивления помощи Украине в последние несколько дней, в то время как блокада (соответствующего законопроекта. — Прим. ред.) начала прорываться», — говорится в публикации.

Отмечается, что бывший американский лидер поддержал спикера палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона и «оставался в тени» в день голосования 20 апреля, чтобы не давить на членов Республиканской партии и не склонять их голосовать против законопроекта о выделении помощи Киеву.

Трамп также опубликовал в соцсетях сообщение, в котором назвал «выживание и мощь Украины» важными для США, а также задался вопросом, почему страны Европы не дают киевскому режиму больше денег.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-президент США высказывался резко против помощи Киеву, заявляя также, что нынешний американский лидер Джо Байден толкает мир к третьей мировой войне. А 13 апреля Трамп предложил на совместной конференции с Майком Джонсоном предложил помогать Украине кредит.

Вечером 20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине в размере 61 млрд долларов. За документ отдали голоса 311 членов палаты представителей, ещё 112 конгрессменов проголосовали против.

Глава киевского режима Владимир Зеленский после одобрения Конгрессом США помощи Киеву пообещал «достичь мира силой». По его утверждению, эта денежная помощь «предотвратит» расширение конфликта и якобы спасёт «тысячи и тысячи жизней».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 20 апреля заявила, что выделение США помощи Украине, Израилю и Тайваню только усугубит кризисные явления. Она также назвала выделение американской помощи Киеву прямым спонсированием террористической деятельности, а Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая.