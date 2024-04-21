Винница, Украина, 21 апреля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Двое украинских военных, которые при досмотре их автомобиля на блокпосту в Виннице застрелили сотрудника полиции, везли груз боевых гранат, сообщил 21 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры Русской Весны

Как установило следствие, военные дезертировали из части, взяв с собой табельное оружие и боевые гранаты.

Как сообщило издание «Страна. ua», Валерий Василаке и его сын Виталий проходили службу в военной части А0416, расположенной в Черноморске. Вечером 19 апреля они самовольно покинули территорию части, причём Валерий Василаке взял табельный пистолет ТТ, из которого и стрелял в полицейских.

Как сообщил изданию источник, в патрульной машине вместе с двумя полицейскими, одного из которых застрелил военный, ехал также мужчина. Гражданского везли в отделение полиции для составления протокола по факту домашнего насилия.

«После того как Виталий Василаке ударил кулаком сотрудника полиции Максима Шарапанского, его напарник — погибший полицейский Максим Зарецкий — вышел из патрульного автомобиля и открыл огонь из табельного оружия», — сообщил источник.

В этот момент Василаке из пистолета начал стрелять. Он убил Зарецкого, а Шарапанского ранил в ногу.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля Валерия Василаке и его сына Виталия, расстрелявших полицейских в Винницкой области при проверке документов и скрывшихся с места преступления, задержали в Одесской области. Им грозит пожизненное заключение.

Украинские полицейские остановили кроссовер Suzuki Grand Vitara, в котором ехали люди в камуфляже, чтобы проверить документы. Сначала водитель и пассажир вели себя мирно, но когда понадобилось показать, что они везут в багажнике, они открыли огонь по правоохранителям. Один полицейский погиб на месте, второй получил ранение и передал по рации о случившемся.