Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 апреля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. На автогонках в Шри-Ланке произошла авария. Автомобиль сошёл с трассы на соревнованиях Fox Hill Super Cross, которые проводятся на острове на территории бывшего военного гарнизона по пересеченной местности. Об этом 21 апреля сообщила газета The Irish Sun.

Кадр из видео

Гоночная машина потеряла управление, врезавшись в земляную насыпь на грунтовой дороге, и протаранила толпу зрителей.

В результате семь человек погибли, в том числе восьмилетняя девочка, ещё 21 человек получил ранения. Пострадавших каретами скорой помощи доставили в больницу. Состояние четверых раненых медики оценили как тяжёлое.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта один из автомобилей, участвовавших в ралли в крае Комаром-Эстергома на севере Венгрии, съехал с трассы и врезался в толпу зрителей. В результате четыре человека погибли, ещё не менее восьми пострадали. Одного пострадавшего ребёнка доставили в больницу с ранениями, которые угрожают жизни. Ещё один взрослый получил серьёзные травмы. Причины аварии выясняют.

Гонку Гран-при Японии автогонок серии «Формула-1», которая проходила 7 апреля, приостановили на полчаса после аварии, которая произошла на первом круге. Австралийский пилот команды RB Даниэль Риккьярдо и таиландский гонщик Александер Албон из команды «Уильямс» столкнулись во втором повороте круга, после чего врезались в ограждение. Оба гонщика сумели самостоятельно покинуть разбитые болиды, однако не смогли продолжить участие в гонке.

В январе в результате аварии на ралли «Дакар» погиб испанский мотогонщик Карлес Фалькон. Он получил травму головы. Гонщика доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.