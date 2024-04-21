Тюмень, 21 апреля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. В Тюмени Toyota сбила шестилетнего мальчика, который выбежал на дорогу, спасаясь от бродячей собаки, сообщили 21 апреля в областной ГИБДД.

ГИБДД Тюменской области

В госавтоинспекции сообщили, что мальчик гулял во дворе с родителями и другом.

«В какой-то момент малолетний оказался без присмотра родителей, за ним погналась бродячая собака, он выбежал с детской площадки на проезжую часть, где был сбит Toyota под управлением 23-летнего водителя», — сообщили в ГИБДД.

Как следует из видео с камеры наблюдения, иномарка сразу же остановилась.

Мальчик получил в результате травму ноги.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля водитель Renault Duster в Волгограде сбила на пешеходном переходе четверых детей — двух мальчиков и двух девочек. Выяснилось, что за этим автомобилем числятся порядка десяти штрафов.

Вечером 14 апреля в Невском районе Санкт-Петербурга, перебегая дорогу в неположенном месте, женщина попала под колёса двух иномарок. Сначала на выбежавшую на дорогу наехал Nissan Qashqai и её отбросило на встречную полосу, по которой ехала Toyota Avensis — произошло второе столкновение. Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.