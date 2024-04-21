Москва, 21 апреля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Вашингтон действуют как фактическая сторона конфликта на Украине, и его погружение в проблемы этой страны обернётся унизительным фиаско США, говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, опубликованном 21 апреля на сайте внешнеполитического ведомства.

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Она прокомментировала принятие палатой представителей американского конгресса законопроекта о выделении нового пакета помощи Киеву, отметив, что США получат в ответ на свои действия решительный отпор.

«Всё более глубокое его [Вашингтона] погружение в гибридную войну против России обернётся столь же громким и унизительным фиаско США, как в своё время во Вьетнаме и Афганистане», — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что вопреки любым лихорадочным попыткам спасти киевский режим этого добиться не получится. Россия достигнет всех поставленных целей СВО, добавила она.

Захарова указала на то, что американские элиты поддерживают накачку ВСУ оружием, независимо от того, в какой они партии, и хотят, чтобы конфликт продолжался до последнего украинца. Она также отметила, что Вашингтон уже перестал заявлять о необходимости помочь Украине для её победы, вместо этого США стараются, чтобы ВСУ продержалась до выборов американского президента, которые пройдут в ноябре.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о выделении $61 млрд для дополнительной поддержки Украины. Из этих средств $23 млрд потратят на восполнение запасов американских военных складов, израсходованных на помощь Киеву.

Сенат Конгресса США рассмотрит законопроект 23 апреля. Если верхняя палата его примет, документ передадут на подпись президенту Джо Байдену.

Американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя законопроект, заявил, что новый пакет помощи не поможет Украине избежать краха. Он отметил, что деньги можно печатать в большом количестве, но это не увеличит производство боеприпасов.

Американский предприниматель Илон Маск согласился с заявлением Сакса, а также добавил, что США не представили плана выхода из конфликта, у них есть только «вечная война».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возобновление Вашингтоном военной помощи Киеву приведёт к большему числу погибших украинцев. Он также указал на то, что США таким образом стараются обогатиться, разоряя Украину.