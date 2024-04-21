Москва, 21 апреля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугать запретом на въезд в страны Европы, введённым против него европейскими государствами. После литургии в столичном храме Чуда Архангела Михаила в Хонех предстоятель РПЦ пояснил, что Русская православная церковь выбрала иной цивилизационный путь развития, бросая вызов другим.

Кристина Кормилицына /РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх предположил, что санкции могут быть также связаны со страхом представить «сильную альтернативу».

«Запрещают патриарху ездить за границу теперь? Как будто могут этим напугать. Патриарх относится к числу очень немногих людей, которые за свою жизнь посетили более 120 стран на всех континентах в разные исторические эпохи», — добавил он.

Патриарх Кирилл также выразил мнение, что усиливающиеся нападки из-за рубежа на Русскую православную церковь и на него лично связаны с тем, что сегодняшняя Россия является верующей страной с большинством благочестивого народа. По его словам, это во многом определяет её духовную силу и силу солидарности людей и способности вместе трудиться во благо Отечества, а если нужно, и защищать его.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский после заседания министров иностранных дел государств Евросоюза 18 марта заявил, что ЕС должен включить патриарха Кирилла в санкционный список.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации в феврале 2022 года санкции в отношении патриарха Кирилла ввёл целый ряд западных стран. В их числе Великобритания, Канада и Украина. Власти Великобритании, в частности, объяснили решение тем, что глава РПЦ поддерживает проведение СВО России на Украине.

В ЕС также обсуждали вопрос о включении патриарха в санкционный список, но эту инициативу заблокировали власти Венгрии. Будапешт не будет вводить ограничений в отношении религиозных лидеров, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

В апреле 2023 года правительство Чехии внесло главу Русской православной церкви патриарха Кирилла в особый «национальный» санкционный список. Тогда отмечалось, что патриарх стал первым гражданином России, в отношении которого ввели рестрикции по «национальному» (а не общему для ЕС) списку. Чешские власти объяснили это решение поддержкой патриархом спецоперации.