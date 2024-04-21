Патриарх Кирилл высказался о запрете на въезд в европейские страны
Патриарх Кирилл заявил, что его не запугать запретом на въезд в страны Европы
Москва, 21 апреля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугать запретом на въезд в страны Европы, введённым против него европейскими государствами. После литургии в столичном храме Чуда Архангела Михаила в Хонех предстоятель РПЦ пояснил, что Русская православная церковь выбрала иной цивилизационный путь развития, бросая вызов другим.
Патриарх предположил, что санкции могут быть также связаны со страхом представить «сильную альтернативу».
«Запрещают патриарху ездить за границу теперь? Как будто могут этим напугать. Патриарх относится к числу очень немногих людей, которые за свою жизнь посетили более 120 стран на всех континентах в разные исторические эпохи», — добавил он.
Патриарх Кирилл также выразил мнение, что усиливающиеся нападки из-за рубежа на Русскую православную церковь и на него лично связаны с тем, что сегодняшняя Россия является верующей страной с большинством благочестивого народа. По его словам, это во многом определяет её духовную силу и силу солидарности людей и способности вместе трудиться во благо Отечества, а если нужно, и защищать его.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский после заседания министров иностранных дел государств Евросоюза 18 марта заявил, что ЕС должен включить патриарха Кирилла в санкционный список.
Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации в феврале 2022 года санкции в отношении патриарха Кирилла ввёл целый ряд западных стран. В их числе Великобритания, Канада и Украина. Власти Великобритании, в частности, объяснили решение тем, что глава РПЦ поддерживает проведение СВО России на Украине.
В ЕС также обсуждали вопрос о включении патриарха в санкционный список, но эту инициативу заблокировали власти Венгрии. Будапешт не будет вводить ограничений в отношении религиозных лидеров, заявил премьер-министр Виктор Орбан.
В апреле 2023 года правительство Чехии внесло главу Русской православной церкви патриарха Кирилла в особый «национальный» санкционный список. Тогда отмечалось, что патриарх стал первым гражданином России, в отношении которого ввели рестрикции по «национальному» (а не общему для ЕС) списку. Чешские власти объяснили это решение поддержкой патриархом спецоперации.