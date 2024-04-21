Штутгарт, Германия, 21 апреля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина уверенно обыграла украинскую спортсменку Марту Костюк в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации категории WTA-500 в Штутгарте.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Теннисистка Елена Рыбакина

Казахская спортсменка победила украинку в двух сетах с разгромным счетом 6:2, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут. За это время четвёртая ракетка мира Рыбакина ни разу не подала навылет, два раза ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Её оппонентка, занимающая 27-е место в рейтинге WTA, также не выполнила ни одного эйса и допустила шесть двойных ошибок.

Это вторая для казахской спортсменки победа в последних трёх матчах с украинкой.

Рыбакина завоевала третий в нынешнем сезоне титул, до этого она стала победительницей турниров в Брисбене и Абу-Даби.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта Рыбакина проиграла в двух сетах американке Даниэль Коллинз в финале турнира категории WTA-1000 в Майами. Спортсменка из Казахстана проиграла сопернице в двух сетах со счётом 5:7, 3:6.

Четвёртая ракетка мира 9 марта снялась с турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. Рыбакина сообщила, что приняла такое решение из-за проблем со здоровьем, и поблагодарила собиравшихся её поддержать болельщиков.