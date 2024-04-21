Москва, 21 апреля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. В Москве специалисты приступают к новому этапу реконструкции и реставрации здания Министерства иностранных дел — одной из семи сталинских высоток, построенных в столице в середине ХХ века. Об этом 21 апреля в Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Специалисты расчистят фасады центральной части здания и двух 16-этажных пристроек», ― написал мэр.

Отдельно проведут реконструкцию и реставрацию правой 16-этажной пристройки, работы коснутся в том числе интерьеров.

Собянин добавил, что также в здании, являющемся объектом культурного наследия, приведут в порядок кровлю, заменят облицовку цоколя и восстановят исторический облик окон и дверей.

Начало реконструкции и реставрации пришлось на 2000-е, тогда привели в порядок левое крыло. С 2015 по 2017 год отреставрировали шпиль и декоративные архитектурные элементы отделки фасадов центральной части здания. А в 2019 году закончили комплексную реконструкцию правого крыла. Завершить все работы планируется к концу 2030 года.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта Собинин рассказал, что после комплексной реставрации московского кинотеатра «Ударник» в нём появится большой кинозал с трансформируемой сценой и несколько маленьких. Согласно проекту, специалисты восстановят кровлю со специальным раздвижным механизмом, являвшуюся визитной карточкой «Ударника».

Пока же на объекте разбирают покрытия и обрешётку кровли, которая находилась в аварийном состоянии. Завершить реставрацию планируется до конца 2027 года. Работы потребуют вложения не меньше девяти миллиардов рублей, заключил мэр.

Собянин 19 апреля сообщил о планах по реконструкции стадиона «Локомотив» на юго-востоке Москвы. По словам мэра, законсервированный стадион в районе Люблино превратится в современный спортивно-досуговый комплекс и снова станет точкой притяжения горожан.