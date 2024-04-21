Одесса, Украина, 21 апреля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. В Одесской области задержали двоих украинских военных, которые накануне застрелили полицейского в Винницкой области и ранили ещё одного сотрудника полиции Украины. Об этом 21 апреля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Національна поліція України

Глава нацполиции Украины Иван Выговский уточнил, что их задержали в Одесской области. Задержанным грозит пожизненное заключение.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля в Винницкой области полицейские остановили на блокпосту внедорожник Suzuki Grand Vitara для проверки документов. В нём находились двое мужчин, представившихся военными. Один из них вышел из машины, чтобы показать содержимое багажника.

В багажнике под маскировочной сетью находились ящики, которые патрульный попросил открыть. Находящийся в салоне мужчина сказал, что сейчас найдёт нож, чтобы отрыть ящики. В это время стоявший рядом с полицейским мужчина ударил сотрудника полиции, затем прогремели выстрелы. Одного полицейского ранили смертельно, другой выжил.

Иномарка скрылась в направлении Одесской области. Как выяснилось, военные, открывшие стрельбу, военнослужащие ВСУ — отец (52 года) и сын (26 лет).