Москва, 21 апреля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Во втором общегородском субботнике, прошедшем в Москве 20 апреля, участвовали 1,04 млн человек, написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Он сообщил, что сотрудники городских служб продолжали наводить порядок на дворовых территориях детских и спортивных площадках, в парках и скверах, а также обновляли фасады зданий. Им помогали местные жители.

«Жители помогали специалистам городских служб: очищали газоны, участвовали в обустройстве цветников, высадке деревьев и кустарников», — рассказал мэр.

Для участников субботника работали полевые кухни, для детей проводили спортивные и интеллектуальные состязания, а также мастер-классы. В Лосиноостровском районе ребят учили делать кормушки для птиц, а в Головинском жителям предложили сыграть в городки и побегать в спортивных эстафетах.

Как сообщало ИА Регнум, Москву по итогам расчета индекса качества городской среды за 2023 год признали самым благоприятным для проживания городом в России. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства сравнило показатели у 1117 городов.