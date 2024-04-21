Москва, 21 апреля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Звездопад Лириды можно будет наблюдать в России с позднего вечера 21 апреля до 23 апреля, пик ожидается 22 апреля в 10:00 мск, сообщил Московский планетарий.

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Лучшим временем для наблюдения будет период с 1:00 до 2:00. После полуночи и всю ночь до рассвета при ясном небе можно наблюдать яркие метеоры Лирид. Интенсивность падения метеоров составит около 100 штук в час.

Однако условия наблюдения Лирид в 2024 году — неблагоприятные, так как Луна в ночь пика с 21 на 22 апреля стремится к полнолунию, которое состоится 23 апреля 2024, и существенно помешает наблюдению метеоров.

С 15 по 29 апреля активизируется метеорный поток Лириды. Ежегодно в конце апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и сгорают. Эти вспышки света и есть метеоры Лириды.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре россияне могли наблюдать мощный звездопад Геминиды. Он уникален тем, что поток из метеоритов образован не от кометы, а от астероида Фаэтон. Кроме того, его скорость движения относительно невысока, около 35 км/с.

Жители Москвы, Самары, Краснодара в ноябре могли наблюдать метеоритный поток Леониды. Тогда в небе можно было разглядеть около 15–20 метеоров за час в зените.