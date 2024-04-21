* * террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 21 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Бойцы российского армейского спецназа ликвидировали отряд украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) возле посёлка Очеретино в ДНР, сообщил 21 Telegram-канал «Соловьёв Live».

РИА Новости

«Наши военнослужащие ликвидировали отряд предателей из РДК в Очеретинских садах», — заявил канал.

Бойцы, ликвидировавшие вражескую группу, сообщили, что нашли у погибших российские паспорта.

«Русские наёмники на стороне Украины, одежда натовская», — уточнил один из российских военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, украинский «Русский добровольческий корпус» наряду с ВСУ с 10 марта пытался захватить приграничные территории России.

ВСУ, готовясь к операции, сосредоточили у границы бронетехнику и вертолёты. Российские военные нанесли удары по украинским позициям, применив в том числе фугасные авиабомбы. В результате тяжёлых боёв у пограничного перехода «Сподарюшино» и села Козинка в Белгородской области ВСУ потерпели поражение.

Глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) заявил, что Киеву выгодна деятельность боевиков украинского формирования РДК. При этом он посетовал, что подобные структуры способны действовать лишь в приграничных зонах. Глава ГУР уточнил, что боевики не могут с оружием «дойти до Москвы».

Директор ФСБ Александр Бортников 31 марта заявил, что спецслужбы сделают всё необходимое, чтобы найти и наказать предателей, которые создали действующие на стороне Киева боевые подразделения.

На расширенном заседании коллегии ФСБ 19 марта президент Владимир Путин сравнил нынешних предателей России с власовцами и пообещал, что они понесут наказание за свои действия, а также поручил поимённо установить тех, кто перешёл на сторону Украины.

Бортников подчеркнул, что этим активно занимаются все российские правоохранительные органы и спецслужбы. Более того, поимённо установлено, кто является организаторами подготовки и проведения террористических акций на территории страны.

Военный корреспондент Руслан Татаринов 2 апреля сообщил о ликвидации предпринимателя из Чернигова Юрия Калмакова, финансировавшего РДК. Журналист отметил, что погибший был идейным нацистом. Его уничтожили у границы с Белгородской областью.

Росфинмониторинг 15 апреля внёс РДК в перечень террористов и экстремистов. Объединение сформировали в 2022 году в составе ВСУ.