Дамаск, 21 апреля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. В сирийской провинции Хомс вспыхнул пожар на нефтепроводе, сообщил 21 апреля корреспондент радиостанции Sham FM.

SANA

«Крупный пожар вспыхнул на линии нефтепровода к востоку от города Фурклус», — сообщили журналисты.

Как рассказал репортёр, предположительно, преступники попытались украсть нефть из трубопровода. На месте пожара нашли тело мужчины и режущие инструменты.

Причину возгорания пока не называли.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года на нефтебазе на улице Димитрова в Воронеже загорелся резервуар с топливом. К тушению пожара привлекли более ста пожарных и 30 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.

В мае загорелся резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в краснодарском посёлке Волна. Площадь пожара составила 1200 кв. метров. Возгоранию присвоили высший ранг сложности.

В феврале 2024 года на востоке Сирии после обстрела загорелась база США. Сообщалось, что базу на месторождении газа Конико на востоке Дейр-эз-Зора обстреляли четырьмя ракетами.