Москва, 21 апреля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. В Москве реорганизуют часть производственной зоны № 62 «Тёплый Стан». Соответствующее постановление об утверждении проекта планировки территории подписал мэр Сергей Собянин. Об этом 21 апреля сообщили на официальном сайте градоначальника.

Кадр из видео: Моспром

«Часть промзоны «Тёплый Стан» в Ясеневе будет реорганизована по программе комплексного развития территорий», ― уточнил в Telegram-канале Собянин.

На участке площадью 16,78 гектара в Юго-Западном округе Москвы построят современные производственные и общественно-деловые комплексы общей площадью свыше 158 тысяч кв. м, в том числе два технопарка.

Кроме того, по словам Собянина, приведут в порядок около 1 км прилегающей улично-дорожной сети, создадут парковки, обновят уже существующие и проложат новые инженерные сети. Также специалисты благоустроят общественные пространства и зелёные территории.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве на месте бывшей промышленной зоны «Медведково» построят микрорайон со спорткомплексом, детским садом и школой. Возведение микрорайона проводят в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ).

По словам руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках проекта также предусмотрели строительство около 438 тысяч кв. м производственных, общественно-деловых и социальных объектов. Кроме того, можно будет возвести жильё общей площадью порядка 252 тысяч кв. м.

Собянин 15 апреля сообщил о том, что в «Октябрьском поле» в Москве, первом проекте комплексного развития территорий, ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад. Современный городской квартал на месте бывшей промзоны инвестор строит по условиям договора, заключённого в 2020 году. Ранее здесь ввели в эксплуатацию дом с медицинским центром и школу. Сейчас достраивают жильё, бизнес-центр и ещё один детсад.

В феврале в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы сообщили, что порядка 675 тысяч рабочих мест создадут в столице благодаря реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Общее количество проектов вырастет со 188 до 228.