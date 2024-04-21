Ниш, Сербия, 21 апреля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. В Сербии в городе Нише обнаружили неразорвавшуюся бомбу времён бомбардировок НАТО 1999 года. 1,3 тыс. жителей эвакуировали, сообщило 21 апреля МВД страны.

МВД Сербии

Бомбу нашли во время земляных работ в жилом районе Стеван Синджелич.

«Операцию по нейтрализации бомбы проведут сотрудники Отдела по уничтожению взрывных устройств Сектора по ЧС МВД, речь идет об авиабомбе МК 84 весом в 1 тонну с 430 кг взрывчатого вещества», — процитировало МВД главу сектора Луку Чаушича, который развернул в Нише оперативный штаб.

После снятия детонатора боеприпас по перекрытым улицам вывезут за пределы города и уничтожат управляемым взрывом.

В 1999 году вооруженное противостояние «Освободительной армии Косово», армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Республики Югославия, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Это произошло без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждений западных стран о якобы этнических чистках властями республики в косовской автономии. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня. Город Ниш был постоянной целью натовской авиации с рекордом по продолжительности воздушной тревоги в 57 дней. При бомбардировке Ниша погибли 26 мирных жителей, 22 военных и девять полицейских, пострадали объекты армии и МВД, школы, больницы, промышленные объекты и общественные здания, жилые дома. В 2000 году местный житель наткнулся в траве на неразорвавшийся кассетный снаряд и погиб.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Санкт-Петербурге во время работ по строительству станции метро «Путиловская» нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Работы срочно остановили, доступ на стройплощадку закрыли и сообщили о находке в экстренные службы. Перед этим, в начале августа, в Москве нашли почти 200 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны калибра 20 мм. Их обнаружили во время земляных работ возле железнодорожных путей.