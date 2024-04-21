Циндао, Китай, 21 апреля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев и командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Ху Чжунмин подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Об этом 21 апреля сообщило Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин во время подписания Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море

Уточняется, что в ходе визита в Китай Моисеев провёл встречу с Ху Чжунмином, в ходе которой стороны обсудили широкий круг вопросов военно-морского сотрудничества между флотами России и Китая.

«По результатам встречи главком ВМФ адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море», — сообщили в ведомстве.

Моисеев и Ху Чжунмин также указали на важность продолжения развития сотрудничества флотов двух стран «в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане».

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля главнокомандующий ВМФ России прибыл в Китай, чтобы принять участие в 19-м симпозиуме военно-морских сил стран западной части Тихого океана в Циндао. В нём примут участие свыше 180 представителей военно-морских сил и ведомств 29 стран.

Президент России 2 апреля официально назначил главнокомандующим Военно-морским флотом страны адмирала Моисеева. В 2017 году он стал замначальника Генштаба, в июне 2018 года — командующим Черноморским флотом, а после этого — командующим Северным флотом.

Путин в сентябре 2023 года заявлял о единстве с Китаем во взгляде на многополярный мир. В декабре 2023 года глава государства в ходе прямой линии назвал беспрецедентно высоким уровень отношений с Китаем.