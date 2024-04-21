Москва, 21 апреля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Роскомнадзор ограничил доступ в России к сайту международной неправительственной организации «Репортёры без границ». Это следует из данных универсального сервиса ведомства по проверке блокировок страниц и интернет-ресурсов.

Рамиль Ситдиков /РИА Новости

При этом в Роскомнадзоре не указали, по требованию какого ведомства и на каких основаниях осуществили блокировку ресурса международной неправительственной организации rsf.org.

В настоящее время сайт в России не доступен.

При этом rsf.org не внесён в единый реестр доменных имён, которые содержат информацию, запрещённую к распространению на территории России.

Международную неправительственную организацию «Репортёры без границ» основали в 1985 году во Франции. Своей целью организация ставила защиту права на свободу информации. Она имеет консультативный статус в ООН, ЮНЕСКО и Совете Европы.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля Роскомнадзор заблокировал сетевое издание «Полит. Ру» за неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации. По данным ведомства, публикации была направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.

В марте 2024 года Роскомнадзор сообщил, что за время проведения выборов президента России выявил и удалил более 480 Telegram-каналов, которые распространяли фейки о террористических актах для запугивания избирателей.