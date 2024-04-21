Наро-Фоминск, Московская область, 21 апреля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Мужчина в подмосковной деревне Мартемьяново случайно выстрелил в маленькую дочь своих друзей, шестилетний ребёнок умер в больнице, сообщили 21 апреля в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета.

ГСУ СК России по Московской области

Житель Москвы 20 апреля отдыхал на даче у друзей в Мартемьяново. Компания решила пострелять из пневматического оружия по алюминиевым банкам. В момент передачи винтовки москвич случайно выстрелили в сторону.

«В этот момент неподалёку находился ребёнок, и пуля попала в область груди девочки. Незамедлительно она была доставлена в хирургическое отделение больницы, однако, несмотря на усилия врачей, скончалась», — сообщили в управлении.

Следственный отдел Наро-Фоминска предъявил 52-летнему москвичу обвинение в причинении ребёнку смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Его задержали, пневматическую винтовку изъяли.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинение смерти по неосторожности против 38-летнего жителя Ирбейского района в Красноярском крае. На охоте на реке Агул он случайно выстрелил в другого охотника, приняв его в темноте за животное. Он сам заявил в полицию.

Подобный случай произошёл в Магаданской области в середине мая 2023 года. В Тенькинском районе охотник смертельно ранил из ружья мужчину, приняв его за медведя. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.